SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio de Janeiro começou nesta quarta-feira (3) mais uma etapa da Operação Torniquete, uma iniciativa permanente contra o roubo de veículos e de cargas pelo CV (Comando Vermelho).

Agentes estão no Gogó de Guadalupe, no Complexo do Chapadão, na zona norte do Rio. A ação está sendo coordenada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis desde as primeiras horas do dia.

Dois de cinco mandados de prisão já foram cumpridos. Além deles, dois suspeitos foram presos em flagrante por tráfico de drogas e porte de arma. Um deles tentou, inclusive, se esconder em um dos veículos para não ser detido.

Polícia encontrou o "bunker" para onde os criminosos levavam os veículos roubados. À TV Globo, o delegado Mauro César explicou que eles usavam um imóvel na comunidade do Gogó de Guadalupe como ponto de concentração das receptações realizadas na zona norte e sul do Rio.

Investigação apontou que há um grupo dentro da facção especializado no roubo de carros e motos. Ainda de acordo com o delegado, muitos dos automóveis são clonados e revendidos, inclusive para fora do estado, enquanto outros são desmontados e têm as peças vendidas para estabelecimentos.

Um carro adaptado para "guerra do tráfico" também foi apreendido. O veículo blindado foi adaptado para ser usado por bondes dos narcotraficantes do CV, segundo a Polícia Civil.

Os roubos financiam as atividades do CV, diz polícia. Por isso, a Operação Torniquete foi implementada para reprimir essa braço da facção. Desde setembro de 2024, mais de 700 pessoas foram presas, além de cargas e veículos recuperados, avaliados em quase R$ 43 milhões. As ações são contínuas e já ultrapassam R$ 70 milhões em bloqueio de bens e valores.