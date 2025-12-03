SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso após enforcar e agredir uma mulher na manhã desta terça-feira (2) em uma rua do bairro Campos Elíseos, no centro de São Paulo.

A mulher foi abordada pelo agressor enquanto andava pela rua. O momento, que durou menos de dois minutos, foi capturado por imagens das câmeras de segurança do Smart Sampa.

Na gravação, a vítima aparece na calçada quando o homem se aproxima e começa a falar com ela. Assustada, ela começa a fazer o caminho no sentido contrário da rua, mas o homem insiste em ficar ao seu lado.

De repente, ele a enforca e a coloca contra um muro. O agressor ainda a derruba no chão e continua com o enforcamento enquanto ela se rebate no solo, tentando se desvencilhar dele, mostraram as imagens.

Agentes da prefeitura, que estavam próximos ao local, detiveram o suspeito. Um agente da CET (Companhia de Engenharia de Trafego), vendo a situação, invadiu a calçada com uma moto e guardas municipais também correram para intervir nas agressões. Um pedestre também se aproxima para ajudar.

O homem continua preso. A Prefeitura de São Paulo informou que a vítima recebeu auxílio dos guardas e foi levada à 1ª Delegacia de Defesa da Mulher, na Sé, para registrar o caso.

O UOL questionou a SSP se vítima e agressor se conheciam e qual seria a motivação do crime. Não houve retorno até o momento, mas o espaço segue aberto para manifestação.