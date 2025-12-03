SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Membros de uma quadrilha que teria invadido sistemas digitais federais em troca de dinheiro são alvos de uma operação da Polícia Federal nesta quarta-feira (3).

Grupo operava uma plataforma que vendia ataques a sistemas digitais sob encomenda. Segundo a PF, os invasores trabalhavam com "stressers", ferramentas de ataques que sobrecarregam sistemas digitais, impedindo a navegação feita por usuários comuns.

Entre os ataques vendidos pelos investigados estão uma invasão ao site da Polícia Federal em 2020 e ao Centro Integrado de Telemática do Exército em 2018. Eles também teriam comercializado invasões aos sistemas da Empresa Nacional de Inteligência em Governo Digital e Tecnologia da Informação e do Dataprev, ambos órgãos federais.

Duas pessoas são alvo de mandados de prisão temporária. Quatro mandados de busca e apreensão também foram emitidos, segundo a Polícia Federal. Os alvos são investigados por associação criminosa, interrupção ou perturbação de serviço telemático e de informação de utilidade pública.

Mandados são cumpridos em SP, RJ E SC. Alvos de prisão e de busca e apreensão estão nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Rio de Janeiro e Tubarão.

FBI ajudou nas investigações, segundo a PF. O órgão afirmou que a análise internacional identificou que os serviços oferecidos ficam hospedados em servidores de nuvem distribuídos em países diferentes.