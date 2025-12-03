SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem de 52 anos teve um dedo arrancado por um cão da raça pitbull na noite de ontem em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte.

A vítima estava com a sobrinha de 17 anos quando o ataque ocorreu. O caso ocorreu por volta das 22h na avenida Yolanda Teixeira da Costa, no bairro Palmital, próximo a um bar, de acordo com a Polícia Militar.

Os dois acreditaram que o cão era dócil e começaram a acariciá-lo. Testemunhas informaram à PM que o cachorro se aproximou calmamente da dupla na rua e aparentava realmente ser manso.

De repente, o pitbull teria ficado agressivo e iniciado o ataque. Segundo a corporação, o animal mordeu a mão direita do homem, machucou vários dedos e arrancou um deles. Já a jovem foi atacada na panturrilha esquerda.

Pedestres que passavam pela região socorreram as vítimas. Tio e sobrinha teriam sido levados para o hospital Risoleta Toletino Neves. O UOL entrou em contato com a unidade para confirmar a entrada dos pacientes e saber o estado de saúde deles, mas não teve retorno até o momento.

O pitbull estava desacompanhado e fugiu do local logo em seguida. Os militares disseram ter feito um patrulhamento pelo bairro, mas não o encontraram. Uma das testemunhas informou nunca ter visto o cão anteriormente.

O UOL também acionou a Polícia Civil para saber se o caso foi registrado. O espaço segue aberto para manifestação.