SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma estratégia pouco convencional ajuda certas aves a afastar predadores de seus ninhos: o uso de peles de cobra.

Pesquisadores da Universidade Cornell, em Nova York, investigaram por que algumas espécies de pássaros utilizam peles de cobra para adornar seus ninhos. A conclusão é que essa prática vai muito além de estética: trata-se de um método eficiente para manter predadores longe.

Segundo o estudo publicado na revista The American Naturalist, algumas aves, especialmente as que constroem ninhos em cavidades, recolhem peles descartadas por cobras. Assim, enganam pequenos mamíferos que costumam invadir os ninhos em busca de ovos e filhotes.

Para testar a hipótese, a equipe colocou ovos de codorna em ninhos artificiais instalados em caixas e em ninhos abertos abandonados. Em metade deles, adicionaram pedaços de pele de cobra.

Após 14 dias, os ninhos que continham a pele apresentaram uma taxa de sobrevivência dos ovos significativamente maior do que os que não tinham o material. Ou seja, sofreram bem menos ataques de predadores.

A conclusão é clara: para essas aves, usar pele de cobra não é mero "ornamento". Trata-se de uma estratégia evolutiva eficiente de defesa contra pequenos predadores -como roedores e esquilos- que evitam locais onde percebem sinais da presença de serpentes.

"Se você estivesse em um ninho com pele de cobra, teria uma chance muito maior de sobreviver a esses 14 dias", disse Vanya Rohwer, uma das autoras do estudo.

A pesquisa aponta que peles de cobra descartadas são utilizadas como material de construção por pelo menos 78 espécies de aves. Entre elas, o tordo-americano.

Para os pesquisadores, esse comportamento é especialmente comum entre aves de pequeno porte, que não são capazes de enfrentar fisicamente seus predadores. Por isso, desenvolveram estratégias engenhosas, como incorporar pele de cobra ao ninho, para se proteger.