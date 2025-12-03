RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Um menino de 10 anos perdeu a visão de um olho após levar um soco durante uma aula de educação física em uma escola da cidade do Rio de Janeiro.

De acordo com a mãe, a criança tinha glaucoma congênito no olho atingido, com redução visual, e perdeu totalmente a visão depois do episódio. A agressão resultou em descolamento de retina e dano irreversível.

Em depoimento, a direção da escola afirmou que o menino atirou amêndoas em um outro colega, de 12 anos, durante a aula. O adolescente reagiu com um soco, que atingiu o olho com glaucoma.

O agressor foi transferido de escola, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação.

Segundo o relato da mãe à polícia, o menino de 10 anos já teria sofrido outras agressões na escola e, em uma deles, fraturou um pé. Na ocasião, uma professora disse que viu o menino tropeçar em si mesmo, resultando na fratura. O caso foi registrado em ata escolar.

O caso está sendo investigado pela Dcav (Delegacia da Criança e Adolescente Vítima), no centro do Rio, como lesão corporal grave. A mãe da vítima irá depor nesta quarta-feira (3). Os funcionários da escola também serão chamados para prestar depoimentos.

O caso foi inicialmente registrado na delegacia da Ilha do Governadror.

Em nota, a Secretaria Municipal de Educação afirmou que o aluno recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao hospital mais próximo, sendo depois transferido para o Hospital Souza Aguiar, no centro. A pasta disse ainda que a escola acolheu o estudante e sua mãe desde o início. Foi aberta uma sindicância para apurar o histórico da situação.