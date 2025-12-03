RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O presidente da Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro), deputado estadual Rodrigo Bacellar (União Brasil), foi preso nesta quarta-feira (3) pela Polícia Federal durante a Operação Unha e Carne.

De acordo com a PF, ele é suspeito de ter repassado informações sigilosas da Operação Zargun, que levou à prisão do então deputado estadual Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias (MDB).

A reportagem tenta contato com a defesa do deputado.

A ação incluiu o cumprimento de um mandado de prisão preventiva, oito mandados de busca e apreensão e um mandado de intimação para aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão. Todas as ordens foram expedidas pelo STF (Supremo Tribunal Federal).

TH Joias e Rodrigo Bacellar já haviam sido alvo de investigações anteriores, e agora voltam ao centro das apurações por suspeitas de interferência e vazamento de informações sigilosas ligadas às operações da PF.

O ex-deputado TH Joias foi preso em setembro deste ano por suspeitas por suspeita de realizar negociações para o Comando Vermelho. A Polícia Civil disse haver "provas robustas" de que TH, além de usar o mandato para favorecer a facção, intermediava compra e venda de drogas, fuzis e equipamentos antidrones.