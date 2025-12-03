SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A assinatura do contrato de concessão do túnel imerso que vai ligar a cidade de Santos ao Guarujá foi adiada pelo Governo de São Paulo.

Prazo foi prorrogado por mais 20 dias. O pedido foi feito pela vencedora do leilão, a empresa A Mota-Engil Latam Portugal S.A, que será responsável pela obra e operação do projeto que vai ligar as duas cidades da Baixada Santista.

O pedido foi aceito e publicado na edição de hoje do Diário Oficial do estado. Com a autorização da gestão estadual, o prazo para a assinatura do documento deverá ocorrer até o dia 28 de janeiro de 2026. Inicialmente, o prazo se encerraria no dia 8 de janeiro do ano que vem.

Construtora solicitou mais tempo para constituir uma empresa criada unicamente para a gestão financeira da obra. A constituição da Sociedade de Propósito Específico é uma das etapas internas obrigatórias para a assinatura do contrato. "O pedido que foi acolhido dentro dos limites legais e sem impacto para a integridade do projeto", afirmou o Governo de São Paulo, em nota.

A Mota-Engil foi declarada vencedora do leilão do túnel em 7 de novembro. Na ocasião, foi homologada a PPP (parceria público-privada), por meio da Secretaria Estadual de Parcerias em Investimentos.

O investimento previsto é de R$ 6,8 bilhões, com aporte de R$ 2,7 bilhões pelo governo federal e igual valor pelo governo paulista. O valor restante será obtido com a participação da iniciativa privada, por meio de PPP.

OBRA DEVE COMEÇAR EM 2026

Companhia venceu o leilão com desconto de 0,5% sobre a contraprestação pública máxima anual de R$ 438,3 milhões. O processo pode ser acompanhado pelo site oficial do projeto, que reúne todas as informações sobre a obra, o cronograma de execução e o andamento das etapas.

Cetesb já emitiu a licença ambiental prévia, que atesta a viabilidade do projeto. A análise considerou aspectos como impactos sobre manguezais, fauna, flora, ruído e desapropriações, estabelecendo condicionantes que deverão ser seguidas na fase de licenciamento de instalação.

Obra do túnel Santos-Guarujá deve começar em 2026, segundo o governo federal. O ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que a deve gerar 5.000 empregos diretos.

Ainda não há data oficial para inauguração do túnel, mas previsão é de obras concluídas até 2031. A obra terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos, com módulos de concreto pré-moldados instalados no leito do canal portuário - uma técnica já consagrada em países da Europa e da Ásia.

Túnel será o primeiro do tipo imerso no Brasil. Trajeto, que hoje é feito por sistema de balsas ou por rodovia, varia de 18 a 60 minutos, será reduzido a poucos minutos, beneficiando mais de 2 milhões de pessoas.