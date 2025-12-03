SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Caso da leoa Leona, que matou um homem após ele ter entrado em seu recinto no zoológico da Paraíba, traz à tona dúvidas sobre o cuidado dispensado a esses animais em cativeiro, e de como eles acabam chegando nesses locais.

Leona atacou homem e está em observação. Após o ocorrido no último domingo, a leoa foi levada a outro recinto, onde o público não consegue vê-la. Segundo o zoológico Parque da Bica, em João Pessoa (PB), ela está saudável e não apresenta comportamento agressivo. Ela deve voltar a ser exposta no zoológico conforme for progredindo.

A leoa nasceu em 2006 no Brasil. Ela já nasceu no zoológico Parque da Bica, onde mora até hoje, filha de Darah e Sadam. O animal foi criado junto com os pais até o óbito deles. Ela chegou a conviver com um macho durante alguns meses, mas depois voltou a ficar sozinha com a morte dele.

Brasil não é habitat natural de leões. Eles são originários do continente africano e asiático, mas se adaptam bem ao clima do país. "São animais originalmente distribuídos em regiões quentes e de grande amplitude térmica", diz a Azab (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), em nota.

Mais comum é que leões de zoológico são nascidos e criados sob cuidados humanos. Eles podem tanto vir de outros zoológicos como serem provenientes de apreensão em circos (quando isso ainda existia). Existe ainda casos como o da Leona, que nasceu no Brasil, originária de "pais estrangeiros". Nesses casos, o zoológico assume a custódia dos animais, oferecendo estrutura e cuidados veterinários

"Leões no zoológico vão muito além da exibição. São importantes para conservação, além do conhecimento sobre biologia, que envolve comportamento, reprodução e a saúde. Os zoológicos atuam ainda na educação ambiental, conectando milhões de pessoas à natureza", disse Azab (Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil), em nota.

Processo para trazer animal envolve licenças concedidas pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis). Trâmite exige que o zoológico comprove a existência de instalações adequadas e cumprir exigências de manejo, segurança e bem-estar. No Brasil, animais precisam ficar um período de quarentena.