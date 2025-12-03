Inicialmente, a nova ferramenta informava que 95.740 (37%) processos no país eram inconsistentes, quando os números corretos eram 22.668 (8,8%) do total de 257.591 processos da Agência Nacional de Mineração (ANM). Em reportagem da Agência Brasil, os números incorretos foram reproduzidos e posteriormente corrigidos.

Segundo o coordenador da equipe Mineração do MapBiomas, César Diniz, houve falha na programação da plataforma para interpretação dos dados.

A falha de contagem foi resultado de um erro lógico na interpretação dos Sinais de Inconsistência Processual", explicou Diniz.

Com o problema, a versão beta 1.0 da plataforma realizava um recorte de Autorização de Pesquisa, no lugar de trazer os dados referentes aos de 'Distribuição dos Processos Minerários por Inconsistência Processual'.

Segundo o pesquisador, o erro foi identificado no mesmo dia do lançamento, quando a plataforma foi retirada do ar. Uma nova versão do Monitor da Mineração beta 1.1 será disponibilizada no site da rede de organizações sociais Mapbiomas, junto a uma nota informativa sobre o problema ocorrido.

Tags:

erro de dados | mineraçã | Monitor da Mineração do MapBiomas