SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma imagem capturada no Chile mostra uma nebulosa planetária que lembra o formato de uma borboleta. O registro foi feito em comemoração aos 25 anos desde que o telescópio Gemini Sul foi apontado para o céu pela primeira vez.

O laboratório NoirLab, que opera o observatório Gemini Sul e faz parte da Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, divulgou a foto no fim no mês passado.

A Borboleta Nebulosa, como essa nebulosa é conhecida, leva o nome oficial de NGC 6302 e está localizada entre 2.500 e 3.800 anos-luz da Terra, na constelação Escorpião ?um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, 9,5 trilhões de quilômetros.

Uma nebulosa planetária, como é o caso da NGC 6302, consiste em uma estrela perto do fim de sua vida que expele material e está encoberta por gás ionizado brilhante em expansão. Por terem um formato redondo que lembra o de um planeta, essas estruturas foram chamadas de nebulosas planetárias pelos primeiros astrônomos.

A Borboleta Nebulosa já teve um diâmetro mil vezes maior do que o do Sol. Mas, há 2.000 anos, a estrela passou a ejetar suas camadas externas e, hoje, tem dois terços da massa da estrela do Sistema Solar.

A NGC 6302 tem uma das estrelas mais quentes conhecidas, com temperatura superficial que ultrapassa 250 mil graus Celsius. A radiação emitida por ela, agora, aquece as "asas" da NGC 6302 a mais de 20 mil graus Celsius, o que faz o gás brilhar. As linhas em vermelho representam hidrogênio ionizado e as em azul, oxigênio ionizado.