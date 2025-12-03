PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Suspeito de ter matado um vigia no estacionamento de um shopping de Palmas (TO) no sábado (29), Waldecir de Lima Júnior já foi condenado por porte ilegal de arma em 2013.

De acordo com o processo obtido pela Folha de S.Paulo, o caso ocorreu na madrugada do dia 18 de julho de 2011, quando ele foi flagrado em uma churrascaria portando sem autorização um revólver Taurus calibre 32 sem munição.

Na época, ele alegou que havia encontrado a arma em uma chácara que adquiriu com outras pessoas e a transportava para sua casa, pois temia que o objeto fosse encontrado por alguém.

Ele foi detido por uma hora antes de ser solto. Em dezembro de 2012, o juízo da 3ª Vara Criminal de Palmas julgou improcedente a denúncia pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. De acordo com a sentença, Waldecir transportava a arma de maneira fortuita, "sem que efetivamente pretendesse portar a arma na forma proibida que a lei pune".

A absolvição foi contestada pelo Ministério Público do Tocantins e em 2013 a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Tocantins deu provimento ao recurso de apelação.

Waldecir foi condenado desta vez a dois anos de reclusão em regime aberto e 15 dias-multa (o equivalente a R$ 380,46), com o entendimento de que o porte ilegal de arma é um crime que se consuma independentemente de a arma estar com munição ou de haver perigo concreto.

Como era réu primário, a pena de privação de liberdade foi convertida para 729 horas de serviço à comunidade ou a uma entidade pública e foi cumprida integralmente em 2017.

Waldecir é considerado foragido pela polícia. Ele foi identificado por câmeras de monitoramento do shopping, que captaram a discussão e os disparos.

A defesa de Waldecir foi procurada mas ainda não respondeu aos questionamentos.

Equipes policiais foram até a casa de Waldecir na madrugada de domingo (30), mas ele não estava. No local, a polícia encontrou munições, carregadores de pistola e o veículo, que passou por perícia.

Nesta terça-feira (2), a justiça de Tocantins autorizou o pedido da defesa de Waldecir para entregar uma arma de fogo legal e registrada em nome dele.

Segundo a Polícia Civil, ele atirou no vigia Dhemis Augusto Santos após uma discussão sobre a forma como havia estacionado o carro, um Range Rover Evoque, e fugiu do shopping em seguida.

Dhemis, que tinha 35 anos, foi atingido no abdômen. Ele foi socorrido pelo Samu e levado ao Hospital Geral de Palmas, mas morreu.