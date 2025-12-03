SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um ônibus tombou, nesta quarta-feira (3), na Vila Ema, zona leste de São Paulo, deixando ao menos dois feridos.

De acordo com testemunhas, havia quatro pessoas no coletivo, além do motorista. Dois deles se feriram e foram levados por ambulâncias do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para hospitais da região. Não há informações do estado deles.

O Corpo de Bombeiros enviou ao local uma viatura e duas motocicletas, mas não precisou intervir porque o Samu já havia levado os feridos. A Polícia Militar também foi chamada.

O ônibus da Movebuss, que faz a linha 4729/10 Pq. Bancário-Metrô Belém, descia a rua Solidônio Leite quando bateu no muro de um pet shop, do lado direito. Com o impacto, o coletivo tombou na rua.

Segundo Walter Uehara, dono do pet shop, ele estava no estabelecimento e ouviu o barulho do impacto.

"Só escutei o barulho. Levei um susto muito grande. O bom é que ninguém se feriu gravemente", disse Uehara à Folha de S.Paulo. "A batida deixou um pouco de avaria na estrutura, mas não foi nada sério. Já vamos arrumar."

Em nota à reportagem, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte e a SPTrans informaram que uma equipe do Programa de Redução de Acidentes de Transporte apura a ocorrência.

A CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) realiza o bloqueio total nos dois sentidos da rua Solidônio Leite enquanto o coletivo não é retirado do local. Ainda não há prazo para isso ocorrer. Agentes sinalizam e monitoram o trânsito no local.