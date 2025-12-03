SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O "people mover" aeromóvel, como é chamado o sistema de trens projetado para ligar a estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) aos três terminais do aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, começou a operar de forma assistida na noite desta quarta-feira (3).

Segundo apurou a reportagem com pessoas que acompanharam o início da operação, pelo menos neste mês o "trenzinho" irá transportar apenas funcionários do aeroporto.

A nova previsão é que passageiros do aeroporto que chegam ou deixem o local com o trem da CPTM passem a usar o novo transporte em janeiro.

Nesta fase de operação assistida, o aeromóvel deverá funcionar diariamente das 18h às 24h. O horário é o mesmo dos testes que são realizados há meses, mas apenas com trabalhadores da Aerom, empresa responsável pelo transporte, alguns convidados ou sacos de areia para fazer peso.

O "people mover" por enquanto não poderá ultrapassar 25 km/h (nos testes chegou a 57 km/h, mas a velocidade máxima operacional é de 45 km/h). Também deverá circular com no máximo 50% de sua capacidadade.

Ainda na etapa final de certificação, a operação assistida com funcionários é uma das últimas antes do funcionamento comercial -quando estiver em funcionamento pleno, o trajeto entre a estação de trem e o terminal 3 do aeroporto deverá ser feito em 6 minutos.

Mas a circulação dos trens nesta quarta foi considerada como início de operações.

O transporte em via elevada precisou ser construído porque a estação da CPTM não chega ao aeroporto. O deslocamento aos três terminais de Cumbica é feito em ônibus. Assim como os coletivos, o uso do aeromóvel será gratuito.

Os três trens do sistema começaram a circular em testes no início do ano -primeiro aos fins de semana, como acompanhou a Folha. Passaram a rodar primeiro aos domingos e depois progressivamente ao longo dos dias.

Ao todo, a via suspensa com trilhos tem 2,7 km de extensão com quatro estações, uma ligada à do trem metropolitano e outras em cada um dos três terminais do aeroporto internacional. Quando o sistema estiver inaugurado, esse trajeto final será feito em aproximadamente seis minutos.

O veículo, que circula por meio de propulsão pneumática, é composto por dois carros articulados que pesam 16 toneladas e deverá levar até 200 passageiros por viagem. Eles rodam em dois trilhos, como se fossem trens convencionais.

O custo total foi estimado no ano de 2023 em pouco mais de R$ 300 milhões. O pagamento é custeado com recursos da outorga da GRU Airpor, concessionária responsável pela gestão do aeroporto internacional.

Recentemente, a Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) afirmou que não havia previsão para o transporte entrar em funcionamento.