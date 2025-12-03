SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) definiu quais cepas (tipos de vírus) deverão compor as vacinas contra influenza, o vírus da gripe, que serão utilizadas no Brasil em 2026.

A mudança da composição de cepas é fundamental para a eficácia da vacina, já que o vírus se adapta e sofre mutações. A OMS (Organização Mundial da Saúde) analisa regularmente todos os subtipos do vírus da gripe que circulam com maior frequência, para melhorar a eficácia da imunização.

Todos os anos a Anvisa, em conformidade com a OMS, publica a composição das vacinas contra influenza que serão utilizadas no ano seguinte. A composição para 2026 foi publicada na Instrução Normativa 408/2025.

Vacinas para o hemisfério sul (temporada 2026)

As vacinas destinadas ao hemisfério sul e usadas no Brasil a partir de 1º de fevereiro de 2026 deverão conter, obrigatoriamente:

o Vacinas trivalentes: cepas similares a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Singapore/GP20238/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

o Vacinas quadrivalentes: além dessas três, a adição de cepa similar a B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).

o Vacinas não baseadas em ovos: cepas equivalentes a A/Missouri/11/2025 (H1N1)pdm09, A/Sydney/1359/2024 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

Os rótulos dos imunizantes deverão indicar: "CEPAS 2026 HEMISFÉRIO SUL".

Vacinas para o hemisfério norte (temporada 2025-2026)

As vacinas com cepas recomendadas para o hemisfério norte são destinadas exclusivamente a campanhas do Ministério da Saúde para regiões específicas do país. Elas deverão conter:

- Vacinas trivalentes: cepas similares a A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09, A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2) e B/Austria/1359417/2021 (linhagem Victoria).

- Vacinas quadrivalentes: adição de cepa semelhante a B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).

- Vacinas não baseadas em ovos: cepas equivalentes a A/Wisconsin/67/2022 (H1N1)pdm09, A/District of Columbia/27/2023 (H3N2) e B/Phuket/3073/2013 (linhagem Yamagata).

Nesses casos, os rótulos deverão conter a expressão: "CEPAS 2025-2026 HEMISFÉRIO NORTE".

VACINA TETRAVALENTES

A Anvisa alerta que a recomendação da OMS também prevê a descontinuação do uso das versões tetravalentes da vacina influenza sazonal a partir de 2027. Segundo a agência, a decisão está relacionada à ausência de registros confirmados da circulação natural da cepa B/Yamagata -exclusiva dos imunizantes quadrivalentes- desde 2020.

A organização, contudo, ressalta que poderá ser necessário um período de transição até a retirada definitiva desses imunizantes, conforme avaliação regulatória e capacidade operacional de cada país.

No caso do Brasil, após analisar a disponibilidade atual de vacinas influenza sazonais trivalentes e tetravalentes registradas no mercado, a Anvisa considerou necessário manter a oferta das versões tetravalentes ao longo de 2026. A retirada imediata poderia comprometer a cobertura vacinal em âmbito nacional, tanto na rede pública quanto na privada, já que os mercados não estão igualmente abastecidos das duas versões.