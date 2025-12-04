SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil de São Paulo cumpre nesta quinta-feira (4) seis mandados de prisão e 48 de busca e apreensão contra suspeitos de lavar dinheiro para o crime organizado.

A Operação Falso Mercúrio é realizada por 100 policiais do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) na capital paulista e na Grande São Paulo.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, a Justiça determinou o bloqueio de 49 imóveis, três embarcações e 257 veículos que estão registrados nos nomes dos suspeitos.

Ao menos 20 pessoas físicas e 37 jurídicas tiveram as contas bloqueadas por ordem judicial.

Investigações realizadas pelo 3ª Delegacia de Investigações Gerais apontam a montagem de uma estrutura de lavagem de dinheiro de crimes como tráfico de drogas, estelionato e jogos de azar.

A rede, de acordo com a polícia, atuava em três núcleos: coletores, responsáveis por arrecadar o dinheiro; intermediários, encarregados de movimentar e ocultar os recursos; e beneficiários finais, que recebiam o dinheiro já "lavado".

"É uma das maiores operações deflagradas pela Polícia Civil contra a lavagem de capitais. Os envolvidos no crime viviam uma vida de luxo e conseguiam milhões com a atividade ilícita. Hoje nós avançamos contra essa rede criminosa", disse o secretário de Segurança Pública, Osvaldo Nico Gonçalves, que acompanhou a saída das equipes no início da manhã.

Segundo o delegado Ronaldo Sayeg, do Deic, essa é a maior investigação patrimonial e financeira realizada pelo departamento.

"Seguimos a diretriz de descapitalizar o crime organizado e recuperar ativos. Essa operação simboliza isso em razão do número de imóveis e bens que estão bloqueados e restritos", afirmou.