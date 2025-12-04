SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O clima desta quinta-feira (4) em grande parte do país será influenciado pelo fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um sistema que aparece normalmente entre o fim da primavera e o verão e se caracteriza pela formação de um corredor de umidade (e nuvens carregadas) da amazônia até a região Sudeste.

E como o Sudeste já está sob influência de uma frente fria, a junção dos dois fenômenos climáticos fez com que o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitisse dois alertas: um laranja, de perigo para tempestade, válido para toda a área do Zcas, e um vermelho, de grande perigo, para volume de chuva para o leste de Minas Gerais e o estado do Espírito Santo.

De acordo com o órgão nacional, essa área deve enfrentar chuva superior a 60 mm por hora ou acima de 100 mm por dia, gerando risco de grandes alagamentos e transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas, em cidades com tais áreas de risco.

Na área do alerta laranja, a chuva esperada é entre 30 mm e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h, e queda de granizo, com risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Nessa segunda parte está o estado de São Paulo, que tem previsão de chuva moderada a forte no litoral e leste paulista, com risco de temporais no norte e nordeste do estado.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo, a quinta-feira começa com muitas nuvens e chuviscos na capital e na Grande São Paulo. Há chance de chuva fraca na madrugada e o sol aparece entre nuvens ao longo do dia. À tarde, o Inmet diz que há condições para pancadas isoladas.

A nebulosidade e os ventos que sopram do mar fazem com que as temperaturas fiquem amenas para a época do ano, com mínima de 17°C e madrugada e máxima de 25°C à tarde.

Já a Climatempo indica que o tempo segue instável no norte, litoral e leste paulista, com pancadas moderadas a fortes e trovoadas, além de risco de temporais nessas áreas. No sul do estado, a chuva ocorre de forma mais fraca, enquanto o interior tende a ter tempo mais firme.

Nas demais áreas atingidas pelo Zcas, a Climatempo prevê pancadas moderadas a fortes no centro-norte de Goiás, Distrito Federal e grande parte de Mato Grosso, com risco de temporais. O calor e a umidade intensificam a instabilidade no norte de Mato Grosso do Sul desde cedo. Até a noite, as chuvas devem diminuir em Mato Grosso do Sul e se concentrarem no norte de Mato Grosso e Goiás. As temperaturas ficam elevadas em quase toda a região, exceto em Brasília, onde permanecem mais amenas.