SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A faculdade de negócios Skema Business School firmou uma parceria com o Centro Universitário Belas Artes para iniciar suas atividades na cidade de São Paulo. No Brasil, a instituição já conta com um campus em Belo Horizonte.

Pelo acordo, estudantes poderão iniciar os estudos de graduação no campus da Belas Artes, no bairro do Paraíso, na zona sul, e concluir a formação em um dos campi internacionais da Skema, obtendo dois diplomas ?um brasileiro e outro internacional.

"Essa parceria reforça a ambição da Skema de permanecer uma escola verdadeiramente ?glocal?", afirma Alice Guilhon, reitora e presidente executiva da faculdade francesa. "Ao reunir nossa metodologia global e multicampi com a excelência e criatividade da Belas Artes, instituição reconhecida no Brasil , estamos oferecendo aos estudantes brasileiros uma porta de entrada única para o mundo."

A primeira turma da nova unidade paulistana tem início previsto para 2027, com o vestibular iniciando em agosto de 2026. O curso de inicial da instituição será o bacharelado em administração/Global BBA.

O processo seletivo da instituição é baseado em quatro etapas, com fase de avaliação e entrevista em inglês, análise do currículo escolar, redação e dinâmicas. Todas as aulas serão ministradas em inglês.

Na capital mineira, a faculdade oferece graduação, pós-graduação e educação executiva. O modelo adotado pela instituição permite aos estudantes cursarem os dois primeiros anos no Brasil e concluírem a formação em uma das unidades Skema em outros países, pagando a mesma mensalidade do Brasil.

Embora a Skema já esteja presente no país, o diretor do campus Brasil, Gustavo Hoffmann, ressalta a importância da chegada a São Paulo, principalmente pelas oportunidades acadêmicas e profissionais oferecidas pela cidade.

"Permitir que os estudantes circulem entre campi como Barcelona, Belo Horizonte, Dubai, Lille, Nanjing, Raleigh ou Sophia Antipolis pagando em reais representa uma mudança significativa no cenário do ensino superior em São Paulo", afirma Hoffmann.