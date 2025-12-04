SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O carnavalesco Ronald José Salvador Montenegro, 55, presidente do Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes, de Olinda, em Pernambuco, morreu na segunda-feira (1º) após um acidente na academia em que praticava atividades físicas.

Ele fazia o exercício de supino reto com barra livre quando o equipamento caiu sobre o tórax. O caso foi registrado na polícia como morte acidental, mas o laudo sobre o ocorrido ainda não foi finalizado.

Segundo a RW Academia, o aluno foi atendido rapidamente por uma equipe do local e, em seguida, recebeu socorro especializado.

"Apesar de todos os esforços empregados, recebemos com imenso pesar a notícia do falecimento", diz nota divulgada pela academia. "Transmitimos aos familiares e amigos as nossas mais sinceras condolências, desejando força e conforto neste momento de dor incomensurável".

Também em nota, a Prefeitura de Olinda lamentou a morte. Montenegro era considerado um guardião da memória do Carnaval da cidade.

"À frente do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, transformou o espaço em um dos mais importantes pontos de visitação da nossa cidade histórica, encantando moradores e visitantes e mantendo viva uma tradição que orgulha Olinda e o mundo", diz a prefeitura.

O Palácio dos Bonecos suspendeu as atividades até a sexta-feira (5). "Sua dedicação, visão e amor pelo Carnaval marcaram gerações e seguirão em cada detalhe de nosso trabalho", declarou a direção.