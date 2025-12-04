SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Senado reage à decisão de Gilmar Mendes sobre blindagem de ministros do STF, Flamengo é o campeão brasileiro e outras notícias para começar esta quinta-feira (12).

CONGRESSO NACIONAL

Blindagem de ministros do STF amplia crise de divisão de Poderes. Gilmar Mendes enfraqueceu presidência do Senado ao limitar quem pode pedir impeachment do Supremo.

ESPORTE

Após glória na Libertadores, Flamengo amplia festa com título do Brasileiro. Triunfo sobre o Ceará assegura quarto troféu do ano para o clube, que agora mira Copa Intercontinental.

AMÉRICA LATINA

Argentina decide pela extradição de cinco brasileiros foragidos do 8/1. Réus fazem parte do grupo de 61 condenados pelo ato golpista e que fugiram para o país vizinho.

GREVE

Principais líderes de caminhoneiros dizem que não vão aderir a greve convocada para quinta (4). Paralisação foi anunciada por Chicão Caminhoneiro e ex-desembargador crítico de Moraes.

VIOLÊNCIA

Comando Vermelho avança na briga por territórios no Rio, diz estudo. Capital fluminense e região metropolitana têm 4 milhões de pessoas vivendo sob grupos criminosos.

TECNOLOGIA

Projeto no Ceará prevê R$ 457 bi de investimento em 5 data centers, incluindo R$ 200 bi do TikTok. Big tech chama Brasil de 'um dos mercados digitais mais dinâmicos do mundo'.

EXTERIOR

Joesley Batista voou para Venezuela para pedir a renúncia de Maduro. Bilionário brasileiro coproprietário da JBS viajou a Caracas para persuadir o ditador a atender a pedidos de Donald Trump.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin endureceu posição em reunião com enviados de Trump. Segundo relatos, russo rejeitou quaisquer concessões na proposta de acordo revisada por pressão de Kiev e aliados europeus.

TELEVISÃO

'Se a Globo me chamar, eu venho', diz Regina Duarte. Atriz é homenageada pela emissora com nome gravado na Calçada da Fama.

LGBTQIA+

'Não dá para você fazer isso lá fora?', diz segurança do Mercadão de SP a casal gay que estava abraçado. Concessionária diz que episódio é inadmissível, e empresa afirma que funcionário foi demitido.

CHINA

Chinesa LandSpace falha em voo inaugural de foguete ao tentar repetir feito da SpaceX. Empresa não conseguiu concluir pouso controlado do propulsor do Zhuque-3.

RIO DE JANEIRO

Jogador retorna aos gramados com tornozeleira e disputa título carioca após deixar a prisão. Yuri de Carvalho pode conquistar a Série B2 enquanto cumpre progressão de pena.