O Mercado das Indústrias Criativas do Brasil (MICBR+Ibero-América), evento que vai movimentar até domingo (7) a cidade de Fortaleza, começou nesta quarta-feira (3).

O Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura (CDMAC), na região central da capital cearense, é a sede principal do evento. Na abertura do MICBR+Ibero-América, na noite passada, a ministra da Cultura, Margareth Menezes, destacou a integração ibero-americana, com a presença de representantes de países como Paraguai, El Salvador e Panamá.

Nosso país faz fronteira com dez países da América Latina e cada vez mais a gente tem que entender que essa irmandade existe e que a gente consiga fortalecer mais essa ponte através da cultura. É o que nos resta também, abrir essa frente, valorizar as nossas produções e esse grande legado de cultura que existe, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, afirmou a ministra.

De acordo com a ministra, participam do maior mercado de negócios culturais do Brasil 120 compradores, sendo 65 estrangeiros, além de 100 vendedores que fizeram inscrição espontânea, totalizando 600 pessoas nas rodadas de negócios.

Margareth ressaltou que o setor, também, deve aproveitar a oportunidade aberta com o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que deve ser assinado pelo presidente Lula no próximo dia 20, para levar a voz e as soluções do sul global para o mundo.

É uma grande porta que se abre pra nós também, nós estamos incluídos nisso, o setor cultural brasileiro e latino-americano pode tirar grande proveito desse momento. Temos que nos preparar, porque vai ser uma janela de oportunidades imensa de fazer negócios, de fortalecer. A Cultura é uma ponte, a cultura não tem fronteiras e nossa cultura é reconhecida e respeitada internacionalmente, em várias áreas.

Também na cerimônia de abertura, a secretária de Cultura de Fortaleza, Helena Barbosa, destacou a importância de unir esforços entre os diferentes níveis de governo para ampliar o acesso dos produtores e artistas às políticas culturais.