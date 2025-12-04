SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma policial militar morreu na quarta-feira (3) após trocar tiros com o marido, também PM, no município de Eusébio, localizado na região metropolitana de Fortaleza.

Larissa Gomes da Silva, 26, foi baleada pelo marido dentro de um carro. Segundo a Polícia Militar do Ceará, o crime ocorreu durante uma possível discussão do casal.

O companheiro dela, também policial militar, também foi atingido por disparos. Ele foi socorrido a uma unidade hospitalar, onde permanece internado, com quadro clínico estável e sob escolta policial. O nome do agente não foi divulgado pela corporação. Por isso, o UOL não localizou sua defesa.

As duas armas da corporação foram apreendidas pela polícia. O caso segue em investigação. A PM informou que as informações colhidas na ocorrência serão apresentadas à Coordenadoria de Polícia Judiciária Militar e Disciplina.

Vítima entrou na PMCE em junho de 2022. A corporação afirmou em nota que ela desempenhou seu trabalho em prol da segurança do povo cearense ao longo de três anos e cinco meses

Larissa Gomes estava lotada na 1ª Companhia do 15º Batalhão de Polícia Militar. "O Comando da Corporação se solidariza com a dor dos familiares e amigos, ao tempo em que coloca o aparato da Instituição à disposição", diz nota de pesar publicada pela Polícia Militar do Ceará.

Policial deixa três filhos. "Sonhadora, dedicada, assídua, companheira e camarada. Excelente profissional que tínhamos aqui. Que Deus possa recebê-la da melhor forma", afirmou o subcomandante do 15° Batalhão, capitão Felipe Amorim. O velório ocorreu no bairro Curió, em Fortaleza, e o sepultamento foi realizado no Cemitério Memorial Monte Sinal, em Pacatuba.