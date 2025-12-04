SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A família de Tainara Silva Santos, 31, afirma que golpistas organizaram uma vaquinha em que pediam R$ 35 mil para compra de próteses. Ela teve as duas pernas amputadas e está internada desde sábado (29), quando foi atropelada e arrastada por um carro por vias de São Paulo.

A informação foi confirmada por Luan, irmão de Tainara. Ele afirma que pessoas se passaram por familiares e conseguiram arrecadar cerca de R$ 200. A vaquinha logo foi denunciada e derrubada.

A família também tenta derrubar um vídeo nas redes sociais com uma montagem feita por IA de Tainara em cadeira de rodas.

Na postagem, ela também aparece ao lado dos filhos em fotos que foram extraídas das redes sociais. A família deve registrar um boletim de ocorrência contra o conteúdo.

O acusado pelo atropelamento, Douglas Alves da Silva, 26, fugiu da cena do crime e foi encontrado no domingo em um hotel na zona leste. O caso foi registrado como tentativa de feminicídio. Tainara segue internada, está em coma e passou por uma cirurgia nesta quarta-feira (4) para colocação de pinos e sonda.

O CASO

Douglas atropelou Tainara na manhã de sábado no Parque Novo Mundo, na zona norte. Ele a atingiu com um Golf preto em uma avenida que dá acesso à marginal Tietê e continuou dirigindo mesmo com o corpo dela preso ao veículo.

Câmeras de segurança registraram o atropelamento. Motoristas que estavam nas proximidades também filmaram o carro com o corpo da mulher sendo arrastado em um trecho da marginal.

Após o atropelamento, policiais militares recorreram a imagens de câmeras de segurança e dados de radares da região para identificar o suspeito. Os PMs chegaram a um endereço que seria o dele, mas ele não estava lá.

Segundo o boletim de ocorrência, o atropelamento ocorreu perto de um bar, e as pessoas que estavam nele presenciaram todo o episódio.

Um funcionário do estabelecimento disse à polícia que o motorista agiu de forma intencional, atropelando e passando por cima da vítima.

Quando a mulher já estava sob o veículo, o motorista ainda teria puxado o freio de mão e feito movimentos bruscos com o carro.

