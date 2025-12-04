SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O pai de uma aluna de uma escola municipal de Votuporanga (SP) foi preso após agredir o diretor da instituição.

Agressão aconteceu na CEM Professor Benedito Israel Duarte na segunda-feira (1º). O pai da aluna teria ido à unidade de ensino para conversar sobre um problema relacionado à filha e se irritou ao saber que a queixa seria resolvida com um procedimento administrativo, e não com uma ação imediata, segundo o boletim de ocorrência.

Além de agredir o diretor, o pai tentou dar uma cadeirada no homem. As imagens foram registradas por câmeras de segurança da instituição e vão ser analisadas pela polícia, informou a Prefeitura de Votuporanga.

A Polícia Militar foi acionada após a confusão e prendeu o pai da aluna por ameaça e dano ao patrimônio público. Ele foi encaminhado à Delegacia de Votuporanga e o diretor foi informado que tem seis meses para prestar uma representação criminal contra o homem. A reportagem não teve acesso ao nome do pai da criança e, por isso, não conseguiu o contato da defesa dele até o momento.

Procedimento administrativo foi aberto para apurar o caso, informou prefeitura. Em nota, o prefeito Jorge Seba (PSD) afirmou que determinou a apuração dos fatos. "A Secretaria de Educação conduz o processo de forma técnica e isenta, assegurando que todas as partes envolvidas sejam ouvidas", diz trecho da nota.