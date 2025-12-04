As exportações de produtos brasileiros para os Estados Unidos caíram 28,1% em novembro (totalizando US$ 2,662 bilhões no mês passado, ante US$ 3,703 bilhões em novembro de 2024). A balança comercial com este parceiro comercial resultou num déficit de US$ 1,17 bilhão no mês passado.

Esta é a quarta queda consecutiva nas vendas aos EUA, após a imposição da sobretaxa de 50% aplicada pelo governo Donald Trump aos produtos brasileiros.

Já as importações de produtos norte-americanos cresceram 24,5% em novembro em relação ao mesmo mês de 2024 (US$ 3,834 bilhões x US$ 30,78 bilhões).

Acumulado do ano

No ano (de janeiro a novembro de 2025), as exportações caíram 6,7% (US$ 34,204 bilhões x US$ 36,652 bilhões).

Nos 11 meses de 2025, as compras vindas dos EUA cresceram 12,7%, o equivalente a US$ 42,149 bilhões, ante US$ 37,404 bilhões no mesmo período de 2024.

O déficit com os EUA no acumulado do ano é de R$ 7,94 bilhões.