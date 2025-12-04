A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 5,842 bilhões em novembro de 2025, após saldo positivo de US$ 6,964 bilhões em outubro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Secex/MDIC) divulgados nesta quinta-feira, 4, o valor foi alcançado com exportações de US$ 28,515 bilhões e importações de US$ 22,673 bilhões.

O resultado do último mês veio acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 5,539 bilhões em novembro. As projeções para esta leitura variavam de US$ 4,6 bilhões a US$ 7,010 bilhões.

Em novembro, as exportações registraram alta de 2,4% na comparação com o mesmo mês de 2024, com crescimento de 25,8% em Agropecuária, que somou US$ 1,16 bilhão; queda de 14% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,06 bilhão; e, por fim, crescimento de 3,7% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 570 milhões.

As importações subiram 7,4% em outubro ante o mesmo mês do ano passado, com queda de 5,4% em Agropecuária, que somou US$ 20 milhões; queda de 18,1% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 210 milhões; e, por fim, crescimento de 9,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 1,79 bilhão.

Acumulado do ano

No ano, o saldo positivo é de US$ 57,839 bilhões, ante US$ 69,540 bilhões no mesmo período de 2024 (redução de 16,8%). Nas exportações, comparado o valor de janeiro a novembro de 2025 (US$ 317,821 bilhões) com o do mesmo período de 2024 (US$ 312,165 bilhões) houve crescimento de 1,8%.

Em relação às importações, também houve crescimento, de 7,2%, entre o valor dos onze primeiros meses de 2025 (US$ 259,983 bilhões) na comparação com o mesmo período de 2024 (US$ 242,624 bilhões).