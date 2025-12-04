A Petrobras informou nesta quinta-feira, 4, que vai desembolsar R$ 6,97 bilhões ainda este mês pelas participações nos campos de Mero e Atapu, adquiridas em leilão nesta quinta-feira, em parceria com a Shell. A assinatura do contrato está prevista para ocorrer até março de 2026, segundo a estatal.

"O desembolso já estava previsto pela companhia e os volumes, embora não previstos, estão dentro da margem de +-4% da projeção da curva de produção do Plano de Negócios 2026-30", informou a estatal.

O consórcio formado pela Petrobras (80%), em parceria com a Shell Brasil Petróleo (20%), adquiriu a participação da União de 3,500% no acordo de individualização de produção da jazida compartilhada de Mero ofertando o valor final de R$ 7.791.844.310,00.

Com esta aquisição, a Petrobras aumenta a sua participação na jazida compartilhada de Mero de 38,60% para 41,40%.

Adicionalmente, também em parceria com a Shell (26,76%), a Petrobras (73,24%) adquiriu a participação da União de 0,950% no acordo de individualização de produção da jazida compartilhada de Atapu, ofertando o valor final de R$ 1.001.456.652,00.

Com esta aquisição, a Petrobras aumenta a sua participação na jazida compartilhada Atapu de 65,687% para 66,38%.

Segundo a estatal, a participação no Leilão de Áreas Não Contratadas da PPSA está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, reafirmada no Plano de Negócios 2026-30, que prevê a reposição de suas reservas de óleo e gás com resiliência econômica e ambiental.