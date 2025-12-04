FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD
FATORES DE NOVEMBRO
Data Fator da TR
POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)
DEZEMBRO
05 0,6731%
06 0,6731%
07 0,6712%
08 0,6649%
09 0,6712%
10 0,6731%
11 0,6731%
12 0,6731%
13 0,6731%
14 0,6711%
15 0,6650%
16 0,6712%
17 0,6731%
18 0,6737%
19 0,6731%
20 0,6731%
21 0,6731%
22 0,6712%
23 0,6731%
24 0,6751%
25 0,6751%
26 0,6732%
27 0,6732%
28 0,6712%
JANEIRO
01 0,6751%
02 0,6732%
03 0,6731%
NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)
DEZEMBRO
04 0,6731%
05 0,6731%
06 0,6731%
07 0,6712%
08 0,6649%
09 0,6712%
10 0,6731%
11 0,6731%
12 0,6731%
13 0,6731%
14 0,6711%
15 0,6650%
16 0,6712%
17 0,6731%
18 0,6737%
19 0,6731%
20 0,6731%
21 0,6731%
22 0,6712%
23 0,6731%
24 0,6751%
25 0,6751%
26 0,6732%
27 0,6732%
28 0,6712%
JANEIRO
01 0,6751%
02 0,6732%
03 0,6731%
TBF
NOVEMBRO
DEZEMBRO
TR
NOVEMBRO
04 0,1723%
05 0,1723%
06 0,1723%
07 0,1723%
08 0,1723%
09 0,1723%
10 0,1723%
11 0,1723%
12 0,1723%
13 0,1723%
14 0,1723%
15 0,1723%
16 0,1723%
17 0,1723%
18 0,1723%
19 0,1723%
20 0,1723%
21 0,1723%
22 0,1723%
23 0,1723%
24 0,1723%
25 0,1723%
26 0,1723%
27 0,1723%
28 0,1723%
29 0,1723%
30 0,1723%
DEZEMBRO
01 0,1723%
02 0,1723%
03 0,1723%