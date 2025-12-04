FATORES - ATUALIZE A DÍVIDA EM TR OU TRD

FATORES DE NOVEMBRO

Data Fator da TR

POUPANÇA (com aplicação ate 03/05/12)

DEZEMBRO

05 0,6731%

06 0,6731%

07 0,6712%

08 0,6649%

09 0,6712%

10 0,6731%

11 0,6731%

12 0,6731%

13 0,6731%

14 0,6711%

15 0,6650%

16 0,6712%

17 0,6731%

18 0,6737%

19 0,6731%

20 0,6731%

21 0,6731%

22 0,6712%

23 0,6731%

24 0,6751%

25 0,6751%

26 0,6732%

27 0,6732%

28 0,6712%

JANEIRO

01 0,6751%

02 0,6732%

03 0,6731%

NOVA POUPANÇA (com aplicação a partir de 04/05/12)

DEZEMBRO

04 0,6731%

05 0,6731%

06 0,6731%

07 0,6712%

08 0,6649%

09 0,6712%

10 0,6731%

11 0,6731%

12 0,6731%

13 0,6731%

14 0,6711%

15 0,6650%

16 0,6712%

17 0,6731%

18 0,6737%

19 0,6731%

20 0,6731%

21 0,6731%

22 0,6712%

23 0,6731%

24 0,6751%

25 0,6751%

26 0,6732%

27 0,6732%

28 0,6712%

JANEIRO

01 0,6751%

02 0,6732%

03 0,6731%

TBF

NOVEMBRO

DEZEMBRO

TR

NOVEMBRO

04 0,1723%

05 0,1723%

06 0,1723%

07 0,1723%

08 0,1723%

09 0,1723%

10 0,1723%

11 0,1723%

12 0,1723%

13 0,1723%

14 0,1723%

15 0,1723%

16 0,1723%

17 0,1723%

18 0,1723%

19 0,1723%

20 0,1723%

21 0,1723%

22 0,1723%

23 0,1723%

24 0,1723%

25 0,1723%

26 0,1723%

27 0,1723%

28 0,1723%

29 0,1723%

30 0,1723%

DEZEMBRO

01 0,1723%

02 0,1723%

03 0,1723%


