Um homem foi preso em flagrante na noite de quarta-feira, 3, em Campinas, no interior de São Paulo, suspeito de integrar uma quadrilha que aplica o golpe do "bilhete premiado" em cidades paulistas. A companheira dele é considerada foragida e está sendo procurada pela Polícia Civil.

As investigações sobre a quadrilha que os dois integram começaram depois de um golpe aplicado em uma idosa, em Mirandópolis (SP), em julho deste ano. Segundo a polícia, ela foi abordada por dois criminosos do grupo que disseram ser irmãos e ter um bilhete premiado da loteria.

Os dois convenceram a vítima a ajudá-los a receber o suposto prêmio, alegando que, por motivos religiosos, um deles não poderia sacar o valor. Conforme a investigação, na sequência eles levaram a idosa até uma agência bancária e a convenceram de mentir para o gerente e transferir R$ 70 mil para um terceiro integrantes da quadrilha.

O golpe do bilhete premiado consiste em convencer a vítima a fazer transferências ou pagamentos acreditando que receberá um montante maior depois.

De acordo com a polícia, um dos suspeitos de abordar a idosa está preso preventivamente, ou seja, por tempo indeterminado. O homem preso na quarta-feira foi encontrado em um hotel de Campinas, durante a Operação Bilhete Premiado, da 3ª Delegacia de Investigações Gerais.

A polícia informou que ele se preparava para aplicar novos golpes utilizando documentos falsos. Por isso, segundo a polícia, ele foi autuado em flagrante pelo crime de uso de documento falso.

Antes da captura do suspeito, os agentes tinham cumprido mandado de busca na residência do casal, na capital paulista, onde localizaram diversos materiais vinculados ao esquema criminoso.

Segundo a polícia, as investigações foram baseadas em imagens de câmeras de segurança, consultas a sistemas policiais e comparações de registros de golpes anteriores. Com isso, os suspeitos de estelionato puderam ser identificados. A investigação ainda será aprofundada pela polícia.