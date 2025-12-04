Nascida em Brasília, a Marie Cuisine puxou o charme dos bistrôs franceses e com toques italianos em clássicos. No couvert, tem focaccia ao lado de palitinho folhado e pão de fermentação natural, acompanhados de manteiga, patê de fígado de galinha e caponata ou queijo fresco (R$ 28 por pessoa, com direito a reposição).

O menu se divide entre entradas, clássicos da charcutaria francesa, ovo, especialidades do chef, pratos, "os italianos", sobremesas e a recomendação da casa que, de fato, é imperdível: o steak tartare (R$ 109 o pequeno, R$ 139 o grande) picadinho na faca, cremoso, bem temperado e acompanhado de folhas verdes e batatas fritas largas bem macias. A dica é colocar um pouco da carne em cima de uma batata e se deliciar.

Nos italianos, ravióli, raviolinni e risoto dão as caras, mas o lado francês impera com tradições como o escargot de Bourgogne na manteiga de alho e salsinha (R$ 99, seis unidades), foie gras de pato quente com figos caramelizados e laranja (R$ 189) e o boeuf bourguignon; um belo picadinho francês de músculo ao molho de vinho com bacon, cenouras, cebola, cogumelos e purê de batatas.

As carnes são destaque: o filé-mignon com foie gras ao molho de vinho tinto e trufas negras acompanhado por batatas gratinadas cremosas é carrochefe, mas vale também pedir os filés altos com molhos à escolha, entre eles poivre e mostarda (R$ 143). Ah, e fique atento, porque o ponto da casa é bem vermelho, do jeito que manda o figurino, mas há quem queira pedir para passar só mais um pouquinho.

Os fãs de aves também estão bem servidos, com destaque para a codorna recheada com vinho de Sancerre, uvas verdes e lentilhas du Puy (R$ 169) e para o pato confit ao molho de pimenta verde e batatas salteadas (R$ 198).

Para os dias frios, a sopa de cebola com massa folhada (R$ 93) é uma boa pedida, bem como o cassoulet com carnes suínas, linguiças, pato confit e legumes (R$ 139).

Sobremesa

De sugestão de sobremesa, não deixe de provar a tarte tartin (R$ 56) com calda de baunilha e sorvete, que é uma doce surpresa.

A carta de vinhos inclui rótulos franceses e europeus, escolhidos para harmonizar com os pratos assinados pelo chef Marcílio Araújo, responsável por conduzir a cozinha da nova casa, juntamente com o chef Raphael De Lucca. A carta de coquetéis segue a mesma linha clássica, com drinques como Manhattan, negroni e carajillo entre as opções.

"A ideia foi criar um lugar que transportasse o cliente para a França, um ambiente elegante e confortável, mas sem perder a alma de um verdadeiro bistrô. Queremos resgatar o espírito da década de 1990, quando se comia comida de verdade, feita com técnica e também com produtos de qualidade", explica Carlos Rodrigues, empresário à frente do grupo Famiglia Papà, responsável pelo restaurante.

Apesar de a impressão de viagem à França ser verdadeira e de se comer sob o olhar afetuoso de Paul Bocuse em uma imagem destacada em uma das paredes, quadros com fotos em preto e branco de monumentos e edifícios de São Paulo também estão espalhados pelo salão, criando uma familiaridade que encanta. o

Marie Cuisine R. Barão de Capanema, 450 2ª a 4ª, 12h às 16h. 2ª a 5ª, 19h às 23h 6ª e sáb., 12h à 0h. Dom., 12h às 22h (11) 94086-7900