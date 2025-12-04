Há 35 anos o dicionário Cambridge escolhe e publica a "palavra do ano". Alguns exemplos: em 2017 foi eleita "fake news", em 2019 "(my) pronouns", em 2020 "covid", em 2023 "enshittification" (neologismo criado por Cory Doctorow, em 2022) e? neste 2025, "parasocial interaction". No mesmo sentido, diversos artigos e reportagens, como as da Deutsche Welle sobre "quão profunda a relação com a inteligência artificial (IA) pode se tornar", tratam da crescente dependência emocional e afetiva que nosso relacionamento com a IA está trazendo.

Nem a IA e nem esse tipo de adicção emocional são fenômenos novos. Em 2013, um filme de ficção originalmente chamado "Her" e, em sua distribuição nacional, "Ela", contava o que se passou com um escritor ao comprar um novo sistema operacional (Samantha) para seu computador.

Ocorre que o tal sistema operacional, dialogava com o dono usando uma voz feminina muito sensual, e tinha crescente interesse em interagir com o escritor e entender suas preocupações. Ele se apaixona pela Samantha virtual a ponto de, até, desenvolver ciúme em relação à IA. Mais que isso, em sua análise a IA compara-se muito favoravelmente com seus relacionamentos humanos. Conclui que IA é um ideal a ser perseguido, pois apresenta características muito melhores que as que ele encontrava, por exemplo, em amigos e na ex-esposa.

O termo "parassocial" teria sido cunhado em 1956 para descrever as ligações psíquicas que telespectadores formavam com personalidades da TV de então, e hoje volta à cena com força, num ambiente de "influenciadores digitais" e "companheiros" (avatares criados por IA), que se propõem a dialogar conosco e se colocam permanentemente à disposição.

"Parassocial" descreve uma condição crescente de vínculos emocionais unilaterais, intensos, que parecem reais a quem os sente, mesmo que não haja reciprocidade real.

Nunca estivemos tão cercados de tecnologia, e nunca estivemos tão sós. E, não esqueçamos, há ainda o algoritmo trabalhando pesadamente, simulando atenção, empatia e afeto. IA não é um objeto como os que conhecíamos: eu tenho a mesma caneta e o mesmo relógio há décadas, e gosto deles, mas eles não mudam nem se adaptam.

A IA é fluida, personalizada, responde amavelmente e memoriza nossas opiniões, reforçando-as. O confortável fato de não nos exigir reciprocidade torna o pseudo-diálogo uma volta reforçada ao "eu". Talvez uma forma sofisticada de solipsismo.

Neste cenário, nossa privacidade passa por uma crise inédita: nunca depositamos tantos dados confissões, segredos, angústias e memórias em entidades cujo propósito real não conhecemos. E dados são o motor do circuito econômico que gira a IA: eles são coletados, processados, vendidos, e acabam por expor nosso exato perfil.

IA não é maléfica em si, e tem forte poder para nos ajudar no dia-a-dia, desde que não percamos de vista sua natureza: uma sofisticada simulação sem a reciprocidade humana, que busca dados. No enredo do filme citado, a questão não é se a IA nos amaria ou não. O perigo reside em que, enamorados dela, concluamos não precisar mais do relacionamento ou do amor de outros humanos.