A Apple deve reassumir a liderança global no mercado de smartphones pela primeira vez desde 2011, impulsionada pelo desempenho acima do esperado da linha iPhone 17 e pelo início de um novo ciclo de substituição de aparelhos, segundo projeções da consultoria Counterpoint Research.

A linha lançada em setembro registrou vendas fortes nos EUA e na China, dois mercados bem importantes para a companhia, e esse aumento na demanda fez as vendas terem um grande aumento em relação ao ano passado, de acordo com a consultoria.

A Apple também se beneficia de um cenário internacional mais favorável, com a redução das tensões comerciais entre EUA e China e a desvalorização do dólar, fatores que ajudaram a impulsionar compras em mercados emergentes. Esse conjunto de elementos deve permitir que a empresa ultrapasse a sua principal concorrente, Samsung, ainda este ano.

A previsão da Counterpoint indica que as vendas de iPhone devem crescer 10% até o final deste ano, acima dos 4,6% estimados para a Samsung e, caso isso se confirme, a Apple vai alcançar 19,4% de participação no mercado global, que tende a avançar 3,3% no período.

O cenário futuro também é considerado favorável, já que a Apple deve lançar em 2026 seu primeiro iPhone dobrável e uma versão mais acessível do iPhone 17e, ampliando o alcance da marca.

Considerando todas essas novidades, a Counterpoint projeta que a empresa vai continuar líder global até, pelo menos, 2029. No mês passado, a Apple informou que suas vendas vêm crescendo acima das expectativas e que o trimestre de fim de ano deve alcançar receita recorde de US$ 140 bilhões.