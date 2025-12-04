Usuários do WhatsApp podem identificar rapidamente se tiveram a conta clonada ao verificar a área de aparelhos conectados no aplicativo e observar sinais de uso indevido, como mensagens desconhecidas ou mudanças no perfil.

Golpes que envolvem o acesso não autorizado ao WhatsApp estão cada vez mais comuns e, na maioria dos casos, criminosos tentam ativar a conta da vítima em outro celular ou usam sessões abertas no WhatsApp Web para ler e enviar mensagens. Por isso, entender onde sua conta está ativa é o primeiro passo para evitar prejuízos.

Além da checagem, alguns comportamentos suspeitos ajudam a indicar que outra pessoa pode estar usando seu WhatsApp, como mensagens lidas sem motivo, desconexões constantes ou códigos SMS inesperados.

Como identificar se o seu WhatsApp foi clonado

Para identificar se a uma conta no mensageiro foi clonada, basta ficar atento à atividades incomuns e que o usuário não lembra de ter realizado, como mensagens enviadas ou lidas sem que o dono da conta tenha aberto a conversa.

Outra evidência é o recebimento de códigos de verificação por SMS quando o usuário não tentou entrar no WhatsApp em outro aparelho; esse tipo de mensagem indica que alguém está tentando registrar seu número.

Também vale prestar atenção a desconexões repentinas do aplicativo, porque, quando outra pessoa ativa sua conta em um novo dispositivo, o WhatsApp costuma derrubar a sessão anterior.

Além disso, mudanças no perfil sem autorização, como foto, nome, recado ou status, são outro sinal de alerta de que outra pessoa pode estar usando o seu perfil.

Como ver quais dispositivos estão conectados à sua conta

A forma mais rápida de confirmar um acesso indevido é verificar a lista de sessões ativas do WhatsApp. Esse recurso mostra todos os aparelhos que têm permissão para usar sua conta, incluindo computadores, navegadores e outros celulares.

Para acessar, abra o WhatsApp, entre em Configurações e toque em Aparelhos Conectados; essa área exibe a localização aproximada e o horário da última atividade de cada sessão. Se o usuário identificar algum dispositivo desconhecido ou um local diferente do habitual, é possível encerrar a sessão imediatamente tocando no item e selecionando Sair.

O recurso funciona da mesma forma em iPhones e celulares Android, permitindo que o usuário revise todas as conexões em poucos segundos e elimine acessos suspeitos.