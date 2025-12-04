Um homem de 55 anos morreu depois de ser atingido por uma barra de supino enquanto realizava o exercício em uma academia de Olinda, Pernambuco. O caso aconteceu na última segunda-feira, 1º. A vítima chegou a ser hospitalizada, mas morreu no dia seguinte, na terça, 2.

Imagens gravadas por uma câmera de monitoramento de dentro da academia mostram Ronald José Salvador Montenegro fazendo o exercício, quando a barra escapa de suas mãos e atinge seu tórax. O instrumento estava sendo levantado de forma livre, sem a presença de polias.

Assim que a barra o atinge, Montenegro se levanta, dá alguns passos, mas volta a cair na sequência. Pessoas ao redor correm para prestar ajuda.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi encaminhado a um hospital, mas não resistiu. O caso foi registrado como morte acidental na Delegacia de Rio Doce e as investigações seguem em andamento.

Em nota, a RW Academia, onde Montenegro realizava o exercício, disse que toda a equipe do estabelecimento "prestou atendimento imediato" e acionou o socorro especializado. "Apesar de todos os esforços empregados, recebemos com imenso pesar a notícia de seu falecimento".

Ainda no comunicado, a academia diz que presta solidariedade aos familiares da vítima e que "Ronald José Salvador sempre será lembrado com respeito e carinho por todos que fizeram parte de sua trajetória em nossa comunidade".

Conhecido pelo seu envolvimento com o carnaval, Ronald Montenegro presidia o Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda. Em nota, a prefeitura da cidade também lamentou a morte do carnavalesco.

"Ronald dedicou sua vida à preservação da Cultura Popular e foi um dos principais guardiões da memória do nosso Carnaval", disse a administração.

"À frente do Palácio dos Bonecos Gigantes de Olinda, transformou o espaço em um dos mais importantes pontos de visitação da nossa cidade histórica, encantando moradores e visitantes e mantendo viva uma tradição que orgulha Olinda e o mundo", acrescentou.

O Centro Cultural Palácio dos Bonecos Gigantes também prestou homenagens ao seu presidente. "Sua dedicação, visão e amor pelo carnaval marcaram gerações e seguirão vivos em cada detalhe do nosso trabalho", disse a entidade, que suspendeu as atividades do local até sexta-feira, 5.

Ronald foi velado e sepultado nesta quarta-feira, 3, no cemitério Morada da Paz, na cidade de Paulista.