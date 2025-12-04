SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Duas pessoas morreram em um acidente de trânsito na tarde desta quinta-feira (4) na rodovia Bento Rotger Domingues, em Itapecerica da Serra, na região metropolitana de São Paulo. De acordo com os bombeiros, outras duas pessoas ficaram feridas em estado grave.

O acidente envolveu um caminhão betoneira e um automóvel. Imagens registradas a partir de um helicóptero pelo programa Brasil Urgente, da Band, mostram o caminhão tombado, sendo que a traseira está em cima do veículo, que ficou quase todo retorcido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois mortos estavam no carro.

As outras duas vítimas estavam no caminhão. Uma delas, um homem de 25 anos, teve um dos membros amputados, e foi levado com o helicóptero Águia, da Polícia Militar, ao Hospital das Clínicas, na região central da capital paulista.

O outro ferido ainda estava sob as ferragens da betoneira até a publicação deste texto.

Um retroescavadeira foi usada para desvirar o caminhão e retirá-lo de cima do veículo para que os bombeiros pudessem procurar outras vítimas.