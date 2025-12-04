PORTO ALEGRE, RS (FOLHAPRESS) - Um policial militar de Goiás e sua esposa foram presos na quarta-feira (3) sob suspeita de tentar comprar um bebê na Ilha do Marajó, no Pará.

A Polícia Civil do Pará disse que recebeu uma denúncia de que o casal havia feito uma primeira tentativa em Melgaço, no arquipélago, mas não obteve sucesso. Depois, abordaram uma pessoa na cidade próxima de Portel, oferecendo dinheiro para que intermediasse a compra.

Segundo a polícia, o casal estava hospedado em um hotel no centro da cidade, onde a oferta teria sido feita.

Policiais civis afirmam ter se disfarçado para monitorar os suspeitos, que foram presos em flagrante sob suspeita de tráfico de pessoas no momento em que informavam o valor a ser pago pelo bebê.

Com eles foram encontrados uma mala com roupas de recém-nascido, fraldas descartáveis, uma mamadeira e três celulares, que continham certidões de nascimento de bebês de outros estados. Também foi apreendida uma arma pertencente ao policial.

A corporação informou que a Polícia Militar do Pará precisou ser acionada durante a prisão porque o suspeito se recusava a cumprir as ordens para virar de costas e levantar as mãos.

A Polícia Civil vai investigar se o casal tentou cometer o crime em outras cidades e buscar identificar possíveis envolvidos em uma rede de negociação criminosa.