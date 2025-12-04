SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Inep, órgão ligado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou nesta quinta-feira (04) o gabarito oficial do primeiro dia de provas do Enem 2025 aplicado nas cidades de Belém, Ananindeua e Marituba, no estado do Pará.

Confira o gabarito oficial do Enem 2025 em cidades do Pará No último domingo (30), os candidatos realizaram as 90 questões das áreas de ciências humanas e linguagens. Além dos itens, a redação também foi aplicada, que teve como tema "a valorização dos trabalhadores rurais no Brasil".

O exame nacional aplicado nas três cidades da região metropolitana de Belém ocorreu em datas diferentes do restante do país em função da realização da COP30, a conferência do clima da ONU (Organização das Nações Unidas), entre 10 e 21 de novembro.

Ao todo, 95.784 candidatos estavam aptos para realizarem a prova. A data de divulgação da nota final do exame nacional está prevista para janeiro de 2026.

Com o resultado do Enem, os participantes podem utilizar a nota obtida para concorrer a vagas em universidades públicas, via Sisu (Sistema de Seleção Unificada), além de bolsas e financiamentos em instituições particulares, por meio do ProUni (Programa Universidade para Todos) e do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil).