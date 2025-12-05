A brasileira Luana Lopes Lara se tornou a pessoa mais jovem a chegar a uma fortuna estimada em pelo menos US$ 1 bilhão como alguém "self-made", ou seja, tendo construído a própria riqueza, sem herdar. Aos 29 anos, ela é uma exceção no seleto clube de bilionários brasileiros que ainda não completaram três décadas de vida.

Segundo a revista Forbes, contando Luana, no total há onze brasileiros com menos de 30 anos que já possuem fortunas de ao menos US$ 1 bilhão. A maioria tem suas fortunas ligadas a grandes empresas, como a Weg, que produz equipamentos industriais, a Suzano, de papel e celulose, e a AbInBev, de bebidas.

Apenas dois integrantes não são herdeiros: além de Luana, outra exceção na lista é Pedro Franceschi, de 28 anos, um dos fundadores da fintech Brex. Veja a seguir quem são os jovens bilionários brasileiros, do mais novo para o mais velho.

Amelie Voigt Trejes

Fortuna: R$ 3,4 bilhões. Filha de Cladis Voigt Trejes, Amelie tem apenas 20 anos e é a segunda bilionária mais jovem do mundo, atrás apenas do alemão Johannes von Baumbach. A origem de sua fortuna é a Weg, empresa catarinense que é uma das maiores fabricantes de equipamentos elétricos do mundo.

Lívia Voigt

Fortuna: R$ 6,6 bilhões. Lívia, de 21 anos, herdou parte das ações da mãe, Valsi, na Weg. Ela é neta de Werner Voigt, fundador da empresa, e atualmente é estudante universitária, sem ligação com a administração da companhia.

Felipe Voigt Trejes

Fortuna: R$ 3,6 bilhões. Irmão de Amelie, Felipe dividiu com os irmãos as ações herdadas da mãe, Cladis, na Weg. Felipe tem 23 anos.

Pedro Voigt Trejes

Fortuna: R$ 3,6 bilhões. Mais um filho de Cladis, Pedro, de 23 anos, também tem parte das ações da companhia fabricante de equipamentos elétricos.

Helena Marina da Silva Petry

Fortuna: R$ 1,9 bilhão. Helena, de 23 anos, é mais uma das herdeiras da Weg. Ela é descendente de Eggon João da Silva, cofundador da empresa, e filha de Marcia da Silva Petry, que lhe repassou parte das ações.

Ana Flávia da Silva Petry

Fortuna: R$ 1,9 bilhão. Assim como a irmã Helena Marina, Ana Flávia é filha de Marcia da Silva Petry e recebeu parte das ações da mãe. Ela tem 26 anos.

Dora Voigt de Assis

Fortuna: R$ 6,6 bilhões. Mais uma descendente de Werner Voigt, Dora tem 27 anos e é filha de Valsi, de quem herdou as ações da companhia.

Pedro Franceschi

Fortuna: R$ 3,3 bilhões. Único da lista além de Luana Lopes Lara que não é herdeiro, Pedro Franceschi, de 29 anos, fundou a fintech Brex ao lado de Henrique Dubugras (30 anos). A startup fornece serviços de tecnologia financeira, como cartões de crédito corporativos e softwares de gerenciamento de despesas e de pagamento de contas comerciais. A Brex está avaliada em US$ 12,3 bilhões.

Max Van Hoegaerden Herrmann Telles

Fortuna: R$ 29,3 bilhões. Max Telles tem 29 anos e é o filho mais novo de Marcel Telles, um dos donos da 3G Capital, companhia que comanda a ABInBev, maior cervejaria do mundo, proprietária da Ambev, do Burger King e da Lojas Americanas. Segundo a Forbes, ele vem assumindo a participação do pai na ABInBev e já recebeu outras doações de Marcel, incluindo participação na São Carlos Empreendimentos.

Izabela Henriques Feffer

Fortuna: R$ 2,3 bilhões. Bisneta do fundador da Suzano, Leon Feffer, Izabela tem 28 anos e é mais uma das herdeiras da lista.

Luana Lopes Lara

Fortuna: R$ 1,3 bilhão. Luana conquistou o posto após sua empresa de mercado de previsões, a Kalshi, levantar US$ 1 bilhão em uma rodada de investimentos anunciada na terça-feira, 2, passando a ser avaliada em US$ 11 bilhões.

Antes de empreender, Luana seguiu a carreira de bailarina. Nascida em Belo Horizonte (MG), ela morou por alguns anos em Joinville (SC), onde estudou na Escola de Teatro Bolshoi. Depois, ela cursou Ciências da Computação no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), em Cambridge, nos Estados Unidos - uma das principais faculdades de tecnologia e ciências do mundo.

A Kalshi é uma empresa de mercado de previsões dedicada à negociação sobre o resultado de eventos futuros. Por meio da plataforma, é possível apostar em diferentes situações, que vão desde tópicos ligados diretamente à economia americana, como inflação e taxa de juros, até esportes e premiações de cultura pop, passando também por fenômenos climáticos.