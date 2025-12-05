Após novembro mostrar o quarto mês de recuo consecutivo das exportações brasileiras aos Estados Unidos, a Câmara Americana de Comércio para o Brasil (Amcham) voltou a apontar a necessidade de um acordo entre os países para a retirada do tarifaço. Segundo a câmara de comércio, sobretaxas de até 50% seguem incidindo sobre mais de um terço das exportações brasileiras ao mercado americano.

Desde a aplicação da sobretaxa, em agosto, o desempenho das vendas aos Estados Unidos tem sido negativo. A Amcham observa que a retração tem sido generalizada, atingindo também produtos não afetados pelo tarifaço, como petróleo e celulose.

"Brasil e Estados Unidos têm intensificado o diálogo em alto nível, um caminho que deve ser aprofundado, com vistas a um acordo bilateral capaz de reduzir as sobretaxas, normalizar as condições de acesso ao mercado americano e aprofundar a cooperação em temas de interesse comum", comenta o presidente da Amcham Brasil, Abrão Neto.

A boa notícia, pontua a câmara de comércio, é que a queda das exportações em novembro foi menor do que a de outubro. Isso pode sinalizar, conforme a Amcham, um início de recuperação, na esteira das recentes exceções ao tarifaço concedidas a produtos agropecuários relevantes.