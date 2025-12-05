O ator americano Macaulay Culkin, astro da franquia Esqueceram de Mim, foi escolhido para protagonizar a campanha publicitária de Natal do banco Bradesco. O filme, criado pela agência Lovely, se vale do slogan 'Para não esquecer' para justificar a escolha do ator.

"Chegou a época do ano em que eu apareço de novo. Os anos passam, mas vocês não esquecem de mim", diz o ator no começo do vídeo. O cenário em que ele está lembra bastante a estética de Esqueceram de Mim - filme que virou um clássico do Natal.

Dublado no comercial, Culkin fala sobre a importância da relação entre as pessoas e lembra o quanto é valioso abraçar quem se ama e corrigir os erros cometidos.

Olhando um foto do tempo em que protagonizou seu maior sucesso no cinema, o ator diz: "Lembre-se daquela criança, e não da criança que eu fui, mas da criança que você foi um dia".

Para encerrar a associação, ele diz que é preciso se colocar sempre em primeiro lugar. A campanha será veiculada em TV, rádio e redes sociais.