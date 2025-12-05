Quentin Tarantino não resiste a uma polêmica. Depois de já ter falado que Hollywood não tem mais astros, o cineasta disse em entrevista recente a um podcast que Paul Dano era o intérprete "mais fraco [registrado] no Sindicato dos Atores", levando fãs e colegas de indústria a defender o ator nas redes sociais.

O curioso é que, desde o início de sua carreira, Dano é elogiado pela crítica e pelo público por sua capacidade de despertar empatia até por seus personagens mais odiáveis, incluindo os gêmeos Sunday em Sangue Negro, filme usado por Tarantino para criticá-lo.

A seguir, você confere cinco produções estreladas pelo ator no streaming para avaliar por si mesmo a força de Paul Dano e, depois, votar se concorda ou não com Tarantino:

Dinheiro Fácil (2023)

Inspirado na história real de Keith Gill, streamer que fazia live sobre a bolsa de valores, e como ele e seus seguidores conseguiram "derrotar" acionistas bilionários ao apostar suas reservas financeiras em ações da varejista de jogos GameStop, conseguindo grande retorno. Dirigido por Craig Gillespie e adaptando o livro A Rede Antissocial, de Ben Mezrich, Dinheiro Fácil foi celebrado por sua crítica à manipulação de Wall Street e sua história inspiradora.

Aqui, Dano entrega uma das melhores atuações de sua carreira. Como Gill - mais conhecido pela alcunha online Roaring Kitty -, o ator consegue traduzir a perseverança e o carisma do streamer, além de entregar todas as nuances emocionais que se passavam por sua cabeça ao arriscar tudo em uma aposta improvável.

Dinheiro Fácil está disponível no Prime Video.

Os Fablemans (2022)

Filme semiautobiográfico de Steven Spielberg, Os Fablemans explora o período conturbado em que os pais do diretor, vividos por Dano e Michelle Williams, se separaram. No longa, o cineasta reconta como se apaixonou por cinema e como seus pais - e um tio meio maluco - o incentivaram a seguir a carreira artística, mesmo em meio às turbulências familiares.

No longa, Dano não emociona só o espectador com a delicadeza e vulnerabilidade de seu trabalho. Falando sobre seu elenco, Spielberg revelou que chegou a chorar ao ver o ator e Williams caracterizados como seus pais.

Indicado a sete Oscars e vencedor de dois Globos de Ouro, Os Fablemans está disponível na Netflix.

Pequena Miss Sunshine (2006)

Pequena Miss Sunshine acompanha a família Hoover, cuja filha caçula, Olive (Abigail Breslin) sonha em vencer um concurso de beleza. Ao lado da mãe (Toni Collette), do pai (Greg Kinnear), do tio (Steve Carell), do avô (Alan Arkin) e do irmão (Dano), ela entra numa longa viagem de Kombi para poder participar da competição, com a jornada trazendo momentos tão tristes quanto hilários, que ajudam a família a se unir para superar o momento difícil que passam em suas vidas.

No longa, Dano, então com 22, interpretou Dwayne, um jovem aficionado pela obra de Friedrich Nietzsche que faz um voto de silêncio até conseguir realizar seu sonho de se tornar um piloto de caça. Mesmo com pouquíssimos diálogos, o ator consegue traduzir toda a dedicação e frustração do rapaz, além de sua fúria em ver a família toda se desdobrando para agradar a meia-irmã, enquanto seus objetivos parecem ser deixados de lado.

Vencedor de dois Oscars, Pequena Miss Sunshine está disponível no Disney+.

Um Cadáver Para Sobreviver (2016)

Um dos filmes mais estranhos da carreira de Dano, Um Cadáver Para Sobreviver coloca o ator na pele de um jovem que, perdido em uma ilha isolada e contemplando o suicídio, se depara com um cadáver em decomposição (Daniel Radcliffe). Sozinho e isolado, ele acaba fazendo amizade com o corpo, cuja flexibilidade, gases e mera presença o ajudam a sobreviver em um ambiente inóspito.

Apesar da premissa bizarra, Um Cadáver Para Sobreviver se tornou um sucesso cult por sua comédia inesperada, carregada pela atuação tímida, mas poderosa de Dano. Sua performance como o esquisito Hank lhe rendeu muitos elogios e ainda mais reconhecimento internacional, estabelecendo-o como um novo nome forte em Hollywood após anos relegado a papéis coadjuvantes.

Um dos primeiros filmes de distribuição internacional da A24, Um Cadáver Para Sobreviver está disponível no canal Diamond Films+ no Prime Video.

Sangue Negro (2007)

Filme que começou a "treta" entre Tarantino e os defensores de Dano, Sangue Negro é uma das várias obras-primas na carreira de Paul Thomas Anderson. No longa, um minerador falido que busca fazer fortuna em uma área rica em petróleo, vivido por Daniel Day-Lewis, se muda para uma pequena cidade americana rica em óleo. Lá, ele enfrenta a resistência da comunidade, liderada pelo pastor Eli Sunday (Dano).

Dano tem jornada dupla em Sangue Negro. Além de Eli, ele interpreta seu irmão gêmeo Paul, de personalidade praticamente oposta. Aqui, ele mostra o alcance de seu talento ao viver tanto um ego maníaco carismático, quanto um homem inocente e simpático.

Vencedor de dois Oscars, Sangue Negro está disponível para venda e aluguel digital no Prime Video.