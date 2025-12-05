Assim como ocorreu em 2021 e 2022, Acelino Popó Freitas foi um dos 42 ex-boxeadores indicados para entrar no Hall da Fama Internacional de Boxe de Canastota, nos Estados Unidos. Mas mais uma vez o brasileiro ficou de fora dos eleitos.

O tetracampeão mundial viu o norte-americano Antonio Tarver, o britânico Nigel Benn e o casaque Gennady Golovkin serem os prediletos de jornalistas, ex-lutadores e personalidades, que participaram da eleição.

Eder Jofre, morto em 2022, é o único representante brasileiro no Hall da Fama do Boxe de Canastota, criado em 1990. O Galo de Ouro teve seu nome incluído em 1992.

Tarver, Benn e Golovkin vão ter seus nomes eternizados no Hall da Fama no mês de junho de 2026 em tradicional cerimônia na qual dezenas de ex-campeões são reunidos em um fim de semana.