A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,67%

Pontos: 164.455,61

Máxima de +1,73% : 164.551 pontos

Mínima estável: 161.759 pontos

Volume: R$ 31,14 bilhões

Variação em 2025: 36,72%

Variação no mês: 3,38%

Dow Jones: -0,07%

Pontos: 47.850,94

Nasdaq: +0,22%

Pontos: 23.505,14

Ibovespa Futuro: +1,68%

Pontos: 165.385

Máxima (pontos): 165.490

Mínima (pontos): 162.660

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 43,26

Variação: +2,46%

Petrobras PN

Preço: R$ 32,52

Variação: +0,65%

Bradesco PN

Preço: R$ 19,27

Variação: +1,42%

Ambev ON

Preço: R$ 13,95

Variação: -1,41%

Petrobras ON

Preço: R$ 34,38

Variação: +0,56%

Vale PNA

Preço: R$ 71,92

Variação: +1,74%

Vale ON

Preço: R$ 71,92

Variação: +1,74%

Itausa PN

Preço: R$ 12,91

Variação: +2,79%

Global 40

Cotação: 711,908 centavos de dólar

Variação: -0,31%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,3099

Venda: R$ 5,3104

Variação: -0,05%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,40

Venda: R$ 5,50

Variação: -0,85%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,2946

Venda: R$ 5,2952

Variação: -0,31%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,3800

Venda: R$ 5,4760

Variação: -0,83%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5,3410

Variação: estável

- Euro

Compra: US$ 1,1645 (às 18h23)

Venda: US$ 1,1646 (às 18h23)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,1860

Venda: R$ 6,1870

Variação: -0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 6,3900

Venda: R$ 6,4470

Variação: -0,92%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.243,00 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,25%


