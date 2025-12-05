O Goodreads - a rede social de livros - revelou nesta quinta, 4, os vencedores da 17ª edição do Goodreads Awards. Concorreram obras publicadas nos Estados Unidos - muitas deles já foram lançadas no Brasil.

A plataforma divulgou ainda que bateu um novo recorde de votação, com mais de 7,5 milhões de votos distribuídos em 15 gêneros para 300 títulos indicados.

Entre os vencedores estão obras como Alchemised, de SenLinYu, publicada originalmente como uma fanfic de Harry Potter; Tempestade de Ônix, de Rebecca Yarros; Amanhecer na Colheita, quinto livro da saga Jogos Vorazes, escrita por Suzanne Collins; e Uma Vida e Tanto, de Emily Henry, que podem ser consideradas boas opções de presente neste fim de ano.

Romance

Uma Vida e Tanto (Verus), de Emily Henry (117.054 votos)

Romantasia

Tempestade de Ônix (Minotauro), de Rebecca Yarros (298,565 votos)

Fantasia

Enterrem Nossos Ossos à Meia-Noite (Verus), de V. E. Schwab (102,408 votos)

Ficção

Meus Amigos (Rocco), de Fredrik Backman (167.509 votos). Lançamento em abril de 2026

Ficção Histórica

Atmosfera: Uma História de Amor (Paralela), de Taylor Jenkins Reid (254.774 votos)

Mistério & Thriller

Ainda Não Morri (Intrínseca), de Holly Jackson (77.149 votos)

Ficção Científica

The Compound, de Aisling Rawle (45.287 votos)

Horror

Witchcraft for Wayward Girls (Intrínseca), de Grady Hendrix (59.603 votos). Ainda sem previsão de lançamento no Brasil.

Romance de Estreia

Alchemised (Intrínseca), de SenLinYu (165.184 votos)

Audiolivro

Tempestade de Ônix (Minotauro), de Rebecca Yarros (107.386 votos)

Fantasia e Ficção Científica para Jovens Adultos

Amanhecer na Colheita (Rocco), de Suzanne Collins (300.427 votos)

Ficção para Jovens Adultos

Patinando no Amor (Intrínseca), de Lynn Painter (46.319 votos)

Não Ficção

Tudo é Tuberculose (Intrínseca), de John Green (114.142 votos)

Memórias

A Casa da Minha Mãe (Planeta), de Shari Franke (57.544 votos)

História & Biografia

How to Kill a Witch, de Zoe Venditozzi e Claire Mitchell (45.858 votos)

Como funciona a seleção?

Para escolher os vencedores, os editores do Goodreads analisam as estatísticas do site para identificar 20 indicados em cada uma das 15 categorias. Para a categoria de audiolivro, as indicações são baseadas em milhões de títulos adicionados, avaliados e comentados tanto no Goodreads quanto no Audible.

Os membros do Goodreads então participaram de duas rodadas de votação para determinar os vencedores finais.

São elegíveis livros publicados nos Estados Unidos em inglês, incluindo obras traduzidas e outros relançamentos importantes. Os indicados oficiais da rodada inicial devem ter uma avaliação média de 3,5 ou superior no momento do lançamento.

No Goodreads os usuários catalogam o que estão lendo, avaliam obras, criam estantes, recebem recomendações e acompanham autores e amigos.