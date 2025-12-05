O pescador Roberto do Carmo, de 53 anos, conseguiu fisgar e retirar do rio um pirarucu de 2,5 metros de comprimento e 160 quilos, em Cardoso, no interior paulista. A façanha aconteceu no dia 28 de novembro, no Rio Marinheiro, um afluente do Rio Grande, que divide os Estados de São Paulo e Minas Gerais.

"Olha o tamanho desse peixe. Tem mais de um palmo só de boca", comentou o pescador, que precisou de ajuda de colegas para colocar o peixe no barco.

Pescador há 30 anos, ele conta que os pirarucus, um peixe amazônico, começaram a aparecer no Rio Grande há menos de dez anos. É considerado um peixe invasor, que coloca em risco a fauna aquática nativa, por isso a pesca é liberada.

"Peguei os primeiros há seis anos e, de lá para cá, foram mais de 100, mas este é o maior já pescado por aqui", diz. O recorde anterior, um pirarucu que pesou 115 quilos, também era dele.

O pescador conta que arremessou a linha em um remanso perto da ponte de Cardoso, próximo à foz do Marinheiro com o Rio Grande. "Eu estava com duas varas e ele pegou justamente na que tinha a linha mais fina. Achei que a tralha não ia aguentar, por isso fui cansando o peixe. Mas ele também me cansou. Foram 45 minutos de briga. Quando consegui ver o tamanho, vi que era melhor rebocar até a margem, pois não cabia no barco."

Roberto tem um canal no YouTube em que se intitula "Rei do Pirarucu" e publicou as imagens do peixão. As imagens foram reproduzidas em redes sociais. Nas fotos, ele fica pequeno perto do pirarucu. O peixe, um dos maiores de água doce no Brasil e no mundo, chama a atenção pelas grandes escamas de cor avermelhada.

O pirarucu fisgado por Roberto é grande até para os padrões amazônicos, onde os registros apontam como muito raros os espécimes que atingem 3 metros e 200 quilos de peso. O pescador paulista e sua família vivem da pesca, por isso o peixe foi comercializado, rendendo mais de 100 quilos de filé. "Vendi a R$ 40 o quilo, um preço bom aqui para a região, assim todos puderam comprar."