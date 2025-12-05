O volume movimentado por cartões de crédito, débito e pré-pagos representou o equivalente a 35,3% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no terceiro trimestre, mostrou levantamento da Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs) divulgado nesta quinta-feira, 4. A proporção ficou 1 ponto porcentual superior à do mesmo período do ano passado.

O cartão de crédito liderou o movimento, com participação de 24,6% do PIB no trimestre, um avanço de 1,7 ponto porcentual no comparativo anual.

No confronto com o consumo das famílias, a fatia dos cartões foi de 55,7%, uma alta de 2,2 pontos porcentuais na comparação com igual intervalo de 2024. Neste caso, o cartão de crédito respondeu por 38,8% das transações, aumento de 3,1 pontos porcentuais em 12 meses.

No terceiro trimestre, o valor transacionado com cartões somou R$ 1,1 trilhão, um crescimento anual de 10,5%. No total, foram 12,1 bilhões de transações nos três meses encerrados em setembro. Já o PIB do País totalizou R$ 3,2 trilhões no período, crescimento de 0,1% ante o segundo trimestre, conforme dados divulgados nesta quinta-feira mais cedo pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).