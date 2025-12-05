SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Polícia Federal de Santa Catarina apreendeu 613 kg de cocaína em um bunker localizado no galpão de uma empresa de exportação de ligas metálicas em Blumenau.

A operação, com o apoio da Polícia Militar e voltada à repressão ao tráfico internacional de drogas, ocorreu na terça-feira (2) e foi divulgada nesta quinta (4) pela polícia. Dois homens foram presos, um em flagrante e outro por mandado judicial.

A droga foi localizada no subsolo da empresa com a ajuda de cão farejador. Foi preciso usar maquinário para desobstruir a entrada do local.

Carros, embarcações, joias e documentos foram apreendidos na casa de um dos suspeitos de tráfico de drogas, na Lagoa da Conceição, em Florianópolis.

Segundo a investigação, a empresa pode ter sido usada como fachada para um esquema de remessa de cocaína para a Europa. A suspeita é que a sede era utilizada para preparo e armazenamento da droga antes do transporte internacional.

Para a Polícia Federal, a empresa faz parte de uma estrutura criminosa com liderança de estrangeiros e apoio logístico de brasileiros.

Entre os investigados há britânicos procurados internacionalmente, com histórico relacionado ao tráfico de drogas na Inglaterra.