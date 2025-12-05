SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após alguns dias de clima instável, o fim de semana na região metropolitana de São Paulo deve ser de tempo aberto, calor e sem previsão de chuva.

Nesta sexta-feira (5), o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) da Prefeitura de São Paulo prevê que o dia ainda deve começar com muita nebulosidade, mas o sol aparece entre nuvens e favorece a elevação das temperaturas no decorrer do dia.

Os termômetros devem variar das mínimas de 15°C durante a madrugada às máximas que podem chegar aos 29°C, com índices mínimos de umidade relativa do ar em torno de 50%. O dia deve terminar com aumento de nebulosidade, mas sem previsão de chuva.

O sábado (6) deve ter um cenário meteorológico bem parecido, com sol entre nuvens e temperaturas em elevação, sem condições de chuva para a Grande São Paulo. As mínimas devem oscilar em torno dos 16°C, enquanto as máximas podem superar os 29°C.

Já o domingo (7) deve ser o dia mais quente, com os termômetros podendo marcar 31°C à tarde, enquanto a mínima ficaria nos 17°C. Novamente, o sol deve aparecer entre muitas nuvens e a umidade do ar tende a baixar a níveis de alerta, de 30%. Segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), taxas abaixo dos 60% já são prejudicias à saude humana, principalmente, para crianças, idosos e portadores de doenças respiratórias.

No interior de São Paulo e no litoral, o fim de semana também será de calor e pouca chance de chuva. Até pode ocorrer precipitação em algumas regiões, mas de forma rápida e isolada devido ao aumento da umidade, como nos municípios do norte do estado e no litoral.

Se o estado de São Paulo deve ter dias de sol e estiagem, o mesmo não se pode dizer de uma faixa mais ao norte, entre Minas Gerais e Espírito Santo, além do sul da Bahia. A Climatempo informa a presença do fenômeno Zcas (Zona de Convergência do Atlântico Sul), um sistema que aparece normalmente entre o fim da primavera e o verão e se caracteriza pela formação de um corredor de umidade (e nuvens carregadas) da amazônia até a região Sudeste.

Com isso, deve provocar chuva moderada a forte na metade norte de Minas e no Espírito Santo, com risco de temporais e acumulados elevados, especialmente no nordeste mineiro e sul da Bahia, além de pontos do norte capixaba. As temperaturas diminuem em áreas do norte, nordeste, leste e centro de Ninas, mas permanecem altas no norte de São Paulo e Triângulo Mineiro.

A Zcas mantém pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em grande parte de Mato Grosso e no centro-norte de Goiás, com risco de temporais. No norte de Mato Grosso do Sul, calor e umidade favorecem instabilidade, enquanto no restante do estado o tempo fica mais firme, destaca a Climatempo.