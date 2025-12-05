SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pelo 36º ano seguido, a campanha Papai Noel dos Correios promove a adoção das cartas enviadas por crianças de todo o Brasil ao Bom Velhinho, fazendo os seus pedidos de presentes de Natal, que variaram entre brinquedos, calçados, roupas e material escolar.

Antes da campanha, as cartas não tinham destino e as crianças ficavam sem presentes. Mas os funcionários dos Correios resolveram se unir para transformar os desenhos e letras do papel em realidade.

Com o passar dos anos, a campanha foi aumentando e em 2025 são mais de 320 mil cartas disponibilizadas, que podem ser adotadas pelos padrinhos e madrinhas. Segundo os Correios, quase 200 mil já foram retiradas para doeações de presentes.

Além das cartinhas das crianças em situação de vulnerabilidade social de até 10 anos de idade, desde 2010 os alunos matriculados até o 5º ano do ensino fundamental em escolas públicas são convidados e também fazem seus pedidos ao Papai Noel.

As cartinhas ainda podem ser obtidas pela internet. A campanha determina que elas sejam escritas à mão, com letra legível, e não podem ter telefone, foto ou endereço da criança.

Esses dados são coletados na entrega da carta em uma das agências que funcionam como ponto de coleta ou por meio de formulário no site.

As cartas podem ser adotadas até 15 de dezembro no estado de São Paulo ?nos outros estados as datas são diferentes. Basta ir a uma agência ou acessar o site da campanha, clicar em Adoção On-line, selecionar uma agência e seguir as orientações.

Os presentes devem ser entregues no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site, de acordo com a data estipulada para a cidade e o ponto. Eles precisam estar bem embalados e identificados com o código da carta adotada correspondente.

CARTINHAS DE NATAL DOS CORREIOS

Envio e adoção

- Presencialmente nas agências participantes

- Online pelo blog da campanha no site https://blognoel.correios.com.br/

Quem pode enviar cartinha

- Alunos matriculados em escolas públicas até o 5º ano

- Crianças em situação de vulnerabilidade social, com até 10 anos de idade

- Não há limite de idade de pedidos de pessoas com deficiência (PcD)

COMO ENVIAR

Online

- As cartinhas devem ser escritas à mão e depois fotografadas ou digitalizadas para envio

- Acesse o site

- Clique em "Envio de cartas" e depois "Cadastrar carta"

- Preencha seus dados

- Anexe o arquivo com a cartinha e envie

Presencial

- As crianças podem deixar as cartinhas nas agências dos Correios

- Locais e horários estão no site

COMO ADOTAR

Online

- Acesse o site da campanha

- Clique em "Adoção On-line"

- Será necessário escolher a localidade para visualizar as cartinhas disponíveis em cada cidade ou município

- Escolha a cartinha que quer adotar

- Siga o passo a passo

Presencial

- Basta se dirigir a uma unidade participante da ação e os funcionários irão instruir os procedimentos necessários

Entrega do presente

- Deve ser feita presencialmente no ponto de entrega mais próximo da localidade indicada no site

- Prepare o presente: embale bem e cole a etiqueta com o código da cartinha

- Entregue o presente em uma agência dos Correios

PRAZOS

Para enviar a cartinha

- Até 15 de dezembro no estado de São Paulo, as datas podem variar em outras cidades e estados

Para adotar a cartinha e entregar os presentes nos Correios

- Os prazos variam de acordo com as cidades, é preciso consultar no site da campanha.

Fonte: Correios