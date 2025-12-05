Porque eu trabalho com a lã, mas vem um pessoal dar ideia de fazer o tingimento de tecido, mudar um pouco o foco, fazer já o corte das peças pra vender. Ela falou que é melhor não misturar, ficar no trabalho específico de tingimento natural e repassar pra quem quiser fazer as peças de roupa.

A mentora de dona Josefa foi Nina Coimbra, designer e curadora de artesanato. Eu falei pra ela não misturar as coisas na apresentação, ter o serviço separado do produto, pra conseguir contar a história dela no produto, diferente do serviço.

Para Nina, oportunidades como o MICBR têm se consolidado como política pública que contribui para a profissionalização do setor cultural.

É um evento único, de trocas não só em cada setor, mas entre diferentes expressões culturais e cria a possibilidade de diálogo para além do que está acontecendo aqui. Eventos como esse perduram pelo ano inteiro. A cultura também produz economia em vários setores e um encontro como esses é uma prova disso.

*A equipe viajou a convite do Ministério da Cultura

